Kontrolden çıkan otomobil ormanlık alana uçtu: 4 yaralı

Hatay'ın Erzin ilçesinde seyir halindeki otomobilin ormanlık alana uçtuğu kazada 4 kişi yaralandı.

Erzin ilçesi Kocadüz Yaylası'nda seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle ormanlık alana uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerince araçta sıkışan 4 kişi kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.