Kontrolden çıkan otomobil park halindeki aracın üzerine uçtu: 1 yaralı
BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki aracın üzerine uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bie sitenin bahçesinde park halinde olan başka bir otomobilin üzerine uçtu. Kazada yaralanan 1 kişi Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki Araç Üzerine Uçtu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?