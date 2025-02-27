Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki Araç Üzerine Uçtu

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Kontrolden çıkan otomobil park halindeki aracın üzerine uçtu: 1 yaralı

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki aracın üzerine uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bie sitenin bahçesinde park halinde olan başka bir otomobilin üzerine uçtu. Kazada yaralanan 1 kişi Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.