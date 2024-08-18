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Polisi arayıp babasını ihbar etti! Evden çıkan ise ekiplerin ağzını açık bıraktı

Kontrolden çıkan otomobil yan yattı, sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı

İSTANBUL - E5 Karayolu Değirmenköy mevkisinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

E5 Karayolu Değirmenköy mevkisinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, yoldan çıkarak aracın yan yatmasına neden oldu. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine hızla intikal eden itfaiye ve sağlık ekipleri, araç içinde sıkışan sürücüyü çıkarmayı başardı. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.