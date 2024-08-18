Kontrolden çıkan otomobil yan yattı, sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil yan yattı, sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı

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E5 Karayolu Değirmenköy mevkisinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kazanın ardından itfaiye ve sağlık ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtarmayı başardı.

18.08.2024 08:05
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Kontrolden çıkan otomobil yan yattı, sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı

İSTANBUL - E5 Karayolu Değirmenköy mevkisinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

E5 Karayolu Değirmenköy mevkisinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, yoldan çıkarak aracın yan yatmasına neden oldu. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine hızla intikal eden itfaiye ve sağlık ekipleri, araç içinde sıkışan sürücüyü çıkarmayı başardı. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kontrolden çıkan otomobil yan yattı, sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kontrolden çıkan otomobil yan yattı, sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı - Son Dakika

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