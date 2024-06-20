Kontrolden Çıkan Otomobilin Eve Girmesi Sonucu Ağır Yaralanan Şahıs Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kontrolden Çıkan Otomobilin Eve Girmesi Sonucu Ağır Yaralanan Şahıs Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen ilginç kazada, kontrolden çıkan bir otomobil evin içine girdi ve kahvaltı yapan bir kişi ağır yaralandı. Yaralı şahıs hastanede tedavi altına alındı ancak hayatını kaybetti.

20.06.2024 21:59
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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin eve girmesi sonucu kahvaltı yaparken ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İlginç kaza, Kayabaş Mahallesi'nde 15 Haziran tarihinde meydana gelmişti. Fethiye istikametinden Korkuteli istikametine gelen Selma Ö. yönetimindeki 45 ADM 183 plakalı otomobil, Kayabaş Mahallesi'nde kavşağa geldiğinde Feyyaz Karacan'ın evine girmişti. Kazada evde kahvaltı yapan ve Muratpaşa Belediyesi Özel Kelam Müdürlüğünde görevli olan Feyyaz Karacan ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü ise kazayı hafif yaralı olarak atlatmıştı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alınan Feyyaz Karacan'dan acı haber geldi. Karacan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Karacan'ın ölüm haberini sosyal medya hesabından paylaşan ve ailesine başsağlığı dileklerinde bulunan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Özel Kalem Müdürlüğümüzde çalışan belediye emekçimiz, kardeşimiz Feyyaz Karacan'ı elim bir kaza sonucu günlerdir süren yaşam mücadelesinin ardından kaybettik. Feyyaz kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kontrolden Çıkan Otomobilin Eve Girmesi Sonucu Ağır Yaralanan Şahıs Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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