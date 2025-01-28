Kontrolden Çıkan Tır İşyerine Daldı

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Tır inşaat malzemeleri satan iş yerine böyle daldı

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde inşaat malzemeleri satan bir işyerine kontrolden çıkan tır daldı. Kazada, işyerinin önünde satışa sunulan ürünler, palet üzerinde yüklü fayanslar ve inşaat malzemeleri çevreye saçıldı.

Edinilen bilgiye göre, G.O.'nun idaresindeki 60 AG 430 plakalı tır, Samsun'dan Tokat'ın Erbaa ilçesine doğru seyir halindeyken Taşova'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjü aştı. Karşı şeride geçen tır, inşaat malzemeleri satan bir işyerinin içine daldı. Çarpmanın etkisiyle işyerinin önünde satışa sunulan ürünler ve palet üzerinde yüklü fayanslar ve inşaat malzemeleri de çevreye saçıldı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, Taşova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.