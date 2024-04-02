Kontrolden çıkan tır tünelde duvara çarptı

Adana'da Motosiklet Kazası: 2 Ölü

Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir motosiklet kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı ve ardından yol kenarındaki ağaçlara ve direklere çarparak sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu konumundaki arkadaşı hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hayatını kaybeden iki kişiyi belirledi ve cenazeler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.