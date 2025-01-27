Kontrolden Çıkan Traktör Çaya Uçtu

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Kontrolden çıkan traktörün çaya uçtuğu anlar kamerada

ANKARA - Ankara'da kontrolden çıkan traktörün çaya uçması sonucu meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Çubuk ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkan traktör yol kenarındaki duvardan devrilerek çaya düştü. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı traktör sürücüsü ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan, güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüler, kazanın nasıl gerçekleştiğini gözler önüne serdi.