Konya'nın Ahırlı ilçesinde üç katlı bir evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Merkez Mahallesinde meydana çıktı. Edinilen bilgiye göre, M.C.'ye ait üç katlı evin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Evin çatısından çıkan alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yalıhüyük ilçesinden de gelen itfaiye ekipleri ile Ahırlı Belediyesi arazözlerinin de müdahale ettiği yangın söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken evde büyük çapta hasar meydana geldi. Yangın söndürme çalışmalarını Ahırlı Belediye Başkanı Ali Üzlük de takip etti.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KONYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Konya Ahırlı'da Üç Katlı Evde Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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