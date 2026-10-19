Konya Beyşehir\'de kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi, sürücü yaralandı

Konya'da kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki aydınlatma direğini devirerek karşı şeride geçti ve taklalar atıp tarlaya savruldu. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Beyşehir ilçesi Müftü Mahallesi Seydişehir Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otogardan sanayi sitesi istikametine seyir halinde olan E.E. (23) yönetimindeki 34 AN 4330 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüje çıkan otomobil, burada bulunan aydınlatma direğini devirerek karşı şeride geçti. Taklalar atan araç, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, elektrik dağıtım şirketi ve belediye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı sürücü, daha sonra ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak acil serviste tedavi altına alındı.

Kaza sırasında refüjdeki aydınlatma direğinin yol üzerine devrilmesi nedeniyle trafik akışında da aksama yaşandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşım yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili tahkikatın sürüyor.