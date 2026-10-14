Konya Beyşehir\'de otomobilin motoru alev aldı, yangını itfaiye söndürdü

Konya Beyşehir'de otomobilin motoru alev aldı, yangını itfaiye söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya Beyşehir'de Antalya Caddesi'nde seyreden bir otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Sürücü ve yolcu araçtan inerken iş yeri sahipleri tüple müdahale etti; itfaiye alevleri araç tamamen sarmadan söndürdü, araçta maddi hasar oluştu.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Antalya Caddesinde seyreden otomobilin motor bölümünden alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü ile yanındaki yolcu araçtan inerken, çevredeki iş yeri sahipleri alevlere yangın söndürme tüpleriyle müdahalede bulundu. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın aracı tamamen sarmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Araçta maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: İHA
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