Konya Bozkır'da saman balyası yangını vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü

Konya'nın Bozkır ilçesinde saman balyalarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangın, vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınırken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla tamamen söndürüldü.

Yangın, Bozkır ilçesine bağlı Hisarlık Mahallesi Körpınar mevkisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, saman balyalarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yangının çevreye atılan izmaritten kaynaklanmış olabileceği değerlendirilirken, alevleri fark eden vatandaşlar, itfaiye ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti. Adrese gelen itfaiye ekiplerinin de yaptığı çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü. Mahalle muhtarı ve vatandaşlar, özellikle kuru otların bulunduğu alanlarda yangın riskine karşı daha dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.