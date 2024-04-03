Konya\'da 14 Ton Bandrolsüz Tütün Ele Geçirildi

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Konya'da 3 tırda yapılan aramada, piyasa değeri 7 milyon 370 bin 500 lira olan 14 ton 741 kilo bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonda şüphe üzerine 3 tırı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada tırların farklı yerlerine gizlenmiş halde piyasa değeri 7 milyon 370 bin 500 lira olan 14 ton 741 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi. Tır sürücüleri ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. - KONYA