Konya\'da 4 araçta uyuşturucu ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı

3.Sayfa

Konya'da Narkotik ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda tespit edilen 4 araçta kilolarca uyuşturucu madde ve binlerce uyuşturucu hap ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalarda, Karatay ilçesi Ereğli Yolu üzerinde uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen 2 araç takibe alındı. Narkotik ekipleri bir yandan araçları takip ederken diğer yandan da ileride uygulama noktası kuruldu. Uygulama noktasına yaklaşan araçlar takip eden narkotik ekipleri eşliğinde durdurularak araçlarda arama yapıldı. Yapılan aramalarda 15 parça halinde 7 kilo 500 gram skunk maddesi ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Narkotik ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda, Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi üzerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı değerlendirilen iki araç durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda 16 bin 856 adet uyuşturucu hap maddesi ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçlarından gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KONYA