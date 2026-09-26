Konya'da 4 milyon 778 bin TL'lik dolandırıcılık parası bulundu, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da 4 milyon 778 bin TL'lik dolandırıcılık parası bulundu, 2 şüpheli tutuklandı

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Konya\'da 4 milyon 778 bin TL\'lik dolandırıcılık parası bulundu, 2 şüpheli tutuklandı
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Konya'da kendini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, telefonla ulaştıkları bir vatandaştan 500 bin TL, 38 bin euro ve 27 bin dolar aldı. Ankara Etimesgut'ta yakalanan 2 şüpheli, üzerlerinde 4 milyon 778 bin TL değerinde para bulunarak tutuklandı.

Konya'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, telefonla aradıkları bir vatandaşın 27 bin dolar, 38 bin euro ve 500 bin TL'sini dolandırdı. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların dolandırıcılık olaylarından korunması, suçun önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan ve "Eldenci" olarak tabir edilen şüphelilerin, bir vatandaşı telefonla arayarak korku ve panik oluşturmak suretiyle 500 bin TL, 38 bin euro ve 27 bin dolarını alarak dolandırdığı belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli, aynı gün Ankara'nın Etimesgut ilçesi girişinde yakalandı. Şüphelilerin üst aramalarında 53 bin 260 euro, 26 bin 941 dolar ve 492 bin 600 TL olmak üzere toplam 4 milyon 778 bin 700 TL değerinde suça konu para ele geçirildi. Ele geçirilen paralar sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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