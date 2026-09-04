Konya'da 6 araç zincirleme kazada bir kişi yaralandı, sürücü hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Konya'da 6 araç zincirleme kazada bir kişi yaralandı, sürücü hastaneye kaldırıldı

Konya\'da 6 araç zincirleme kazada bir kişi yaralandı, sürücü hastaneye kaldırıldı
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Konya Karatay'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında A.Z. yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı; kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'da 6 aracın karıştığı gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Z. idaresindeki 34 GPA 914 plakalı otomobil, trafiğin durmasıyla önündeki sürücüleri öğrenilemeyen 06 FV 9302 ve 42 BGD 352 plakalı otomobillere çarptı. Kazaya sürücüleri öğrenilemeyen 42 ATY 982 plakalı otomobil, 42 DZ 06 plakalı hafif ticari araç ve 42 DZ 819 plakalı otomobil de karıştı. Meydana gelen zincirleme kazada A.Z. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Konya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da 6 araç zincirleme kazada bir kişi yaralandı, sürücü hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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