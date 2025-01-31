Konya'da 90 Aranan Şahıs Yakalandı

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Konya'da aranması bulunan 90 şahıs yakalandı

KONYA - Konya'da polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranması bulunan 90 şahıs yakalanırken şahıslardan 25'i cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde operasyon için düğmeye bastı. Kasten öldürme, kasten yaralama, hırsızlık, yağma gibi çeşitli suçlardan Konya il merkezinde 88, Karapınar ve Akşehir'de ise 2 şahıs eş zamanlı operasyonla yakalandı. Düzenlenen operasyonlarda bir şahıs perdenin arkasında saklanırken yakalandı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda yakalanan 90 şahsın 25'i cezaevine gönderilirken 65 şahıs adli mercilere teslim edildi.