Konya'da 90 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Konya'da 90 Aranan Şahıs Yakalandı

Geniş Video İzle

Konya'da yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 90 şahıs yakalandı. 25'i cezaevine gönderildi.

31.01.2025 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da aranması bulunan 90 şahıs yakalandı

KONYA - Konya'da polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranması bulunan 90 şahıs yakalanırken şahıslardan 25'i cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde operasyon için düğmeye bastı. Kasten öldürme, kasten yaralama, hırsızlık, yağma gibi çeşitli suçlardan Konya il merkezinde 88, Karapınar ve Akşehir'de ise 2 şahıs eş zamanlı operasyonla yakalandı. Düzenlenen operasyonlarda bir şahıs perdenin arkasında saklanırken yakalandı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda yakalanan 90 şahsın 25'i cezaevine gönderilirken 65 şahıs adli mercilere teslim edildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Polis, Konya, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da 90 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:30 İmamoğlu’nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi’nin önünde ortalık karıştı İmamoğlu'nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı
10:48 Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış
10:23 Özlem Zengin’in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti
09:44 Mansur Yavaş, İmamoğlu’na destek için Çağlayan Adliyesi’ne geldi Mansur Yavaş, İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'ne geldi
09:37 Devrik lider Esad’ın komutanı sokak ortasında vurularak öldürüldü Devrik lider Esad'ın komutanı sokak ortasında vurularak öldürüldü
15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı
15:33 Fenerbahçe’den sürpriz Eren Elmalı hamlesi Fenerbahçe'den sürpriz Eren Elmalı hamlesi
15:33 ABD’deki uçak kazasında kurtulan olmadı ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı
15:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargıya kimse ayar veremez Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargıya kimse ayar veremez
15:24 Midtjylland’ta forma giyen Türk futbolcudan olay sözler: Ailem Fenerbahçe’yi desteklerse bozuşuruz Midtjylland'ta forma giyen Türk futbolcudan olay sözler: Ailem Fenerbahçe'yi desteklerse bozuşuruz
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
15:11 Fransız Alplerinde çığ felaketi: 5 dağcı öldü Fransız Alplerinde çığ felaketi: 5 dağcı öldü
15:09 25 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu 25 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu
15:04 Yabancılar Borsa İstanbul’da dev alımlar gerçekleştiriyor Yabancılar Borsa İstanbul'da dev alımlar gerçekleştiriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 11:54:55. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da 90 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.