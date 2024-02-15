Konya'da Afganistan uyruklu bir kişi çiftlikte ölü bulundu - Son Dakika
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Konya'da Afganistan uyruklu bir kişi çiftlikte ölü bulundu

Konya\'da Afganistan uyruklu bir kişi çiftlikte ölü bulundu

Konya'nın Karapınar ilçesinde Afganistan uyruklu bir kişi, arkadaşının çalıştığı çiftlikte ölü bulundu. Olayın detaylarına göre, Mohamad Kureyşi'nin arkadaşı tarafından hareketsiz bulunması üzerine sağlık ekipleri çağrıldı. Yapılan müdahalede Kureyşi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın kesin ölüm sebebi otopsi sonucunda belirlenecek.

15.02.2024 11:18
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Konya'nın Karapınar ilçesinde Afganistan uyruklu bir kişi arkadaşının çalıştığı çiftlikte ölü bulundu.

Olay, Karapınar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Kurtbasan yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afganistan uyruklu Mohamad Kureyşi, Kurtbasan yaylasında çiftlikte çalışan arkadaşı Ş.M.'nin yanına kalmak için gitti. Burada yatan ve sabah saatlerinde Mohamad Kureyşi'yi hareketsiz bulan arkadaşı Ş.M., durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Afganistan uyruklu Mohamad Kureyşi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Mohamad Kureyşi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Karapınar Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından Mohamad Kureyşi, arkadaşları tarafından Karapınar ilçesi Reşadiye Mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, Mohamad Kureyşi'nin karın ağrısı sebebiyle dün Karapınar Devlet Hastanesine gittiği burada tetkik ve muayenesinin yapıldığı gece saatlerinde arkadaşı Ş.M.'nin çalıştığı çiftlik evinde kaldıkları öğrenildi. Hayatını kaybeden Kureyşi'nin kesin ölümüm sebebinin yapılan otopsi sonucunda belli olacağı öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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