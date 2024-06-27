Konya'da Ahşap Malzemelerin Bulunduğu İş Yerinde Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü - Son Dakika
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Konya'da Ahşap Malzemelerin Bulunduğu İş Yerinde Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Konya'nın Meram ilçesinde bulunan Yeni Meram Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın, çevredeki 5 iş yerine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yarım saatlik müdahale sonucunda yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

27.06.2024 18:09
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Konya'da ahşap malzemelerin olduğu bir iş yerinde çıkan ve çevredeki 5 iş yerine de sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında merkez Meram ilçesinde bulunan Yeni Meram Sanayi Sitesinde bir iş yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde bulunan ahşap malzemeler henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangın 5 dükkana daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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