 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Konya'da akaryakıt kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da akaryakıt kaçakçılığı operasyonu

Konya'nın Akşehir ilçesinde yapılan operasyonda, akaryakıt kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 8 bin 835 litre kaçak akaryakıta el konuldu. Tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.

Konya\'da akaryakıt kaçakçılığı operasyonu
18.12.2023 - 11:50,  Güncelleme: 11:51
Abone Ol

Konya'nın Akşehir ilçesinde akaryakıt kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alırken, 8 bin 835 litre kaçak akaryakıta el konuldu. Gözaltına alınana şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri İstasyon Mahallesinde bir adreste akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı yönündeki ihbarı değerlendirerek adresi takibe aldı. İhbarın doğru olduğunu belirleyen ekipler Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile adreste ve olay yerinde bulunan bir araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda 8 bin 835 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, Y.S. ile D.B. isimli 2 şüpheliyi gözaltına alındı. Şüpheliler Y.S. ile D.B. hakkında '5607 Sayılı Kanuna Muhalefet' sucudan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen şüphelilerden D.B. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Y.S. isimli şüpheli ise tutuklanarak Akşehir cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Akşehir, Konya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da akaryakıt kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika


11:40
Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31
İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26
Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:23
İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması
11:22
Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor
11:15
Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi
11:10
İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar
11:07
Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü

Son Dakika
11:40 Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31 İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26 Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:22 Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor
11:23 İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması
11:15 Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi
11:10 İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar
11:07 Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü
11:05 Gine'de petrol terminalinde meydana gelen patlamada 8 kişi öldü
10:45 Kuzey Kore, Japonya'ya balistik füze fırlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 12:14:00. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da akaryakıt kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement