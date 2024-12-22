Konya'da Alacak Verecek Kavgası: 1 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Konya'da Alacak Verecek Kavgası: 1 Ölü

Konya\'da Alacak Verecek Kavgası: 1 Ölü

Konya'da alacak verecek kavgasında tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti, zanlı yakalandı.

22.12.2024 17:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da alacak verecek kavgasında tabancayla vurulan şahıs hayatını kaybederken, zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Konya Çevre Yolu üzerinde Erler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak verecek meselesi yüzünden Süleyman Kıyak ile Muammer Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muammer Ş., tabancayla Süleyman Kıyak'ı göğsünden vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Kıyak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli Muammer Ş. ise polis ekipleri tarafından suç aleti tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, Karatay, Polis, konya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Alacak Verecek Kavgası: 1 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:26 Dışişleri Bakanı Fidan’dan PKKYPG mesajı: Yeni yönetim uygun adımları atacaktır Dışişleri Bakanı Fidan'dan PKK/YPG mesajı: Yeni yönetim uygun adımları atacaktır
18:08 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’de tarihin doğru tarafında yer aldık Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de tarihin doğru tarafında yer aldık
17:59 Galatasaray, Kayserispor’u deplasmanda 5-1 yendi Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yendi
17:59 HTŞ Esad’ı devirecek planı önce Türkiye’ye sunmuş HTŞ Esad'ı devirecek planı önce Türkiye'ye sunmuş
12:54 Almanya’yı kana bulayan saldırgan İslam karşıtı ve siyonizm destekçisi çıktı Almanya'yı kana bulayan saldırgan İslam karşıtı ve siyonizm destekçisi çıktı
12:48 Doktorlara yeni yıldaki maaş beklentileri soruldu, inanılmaz rakamlar telaffuz ettiler Doktorlara yeni yıldaki maaş beklentileri soruldu, inanılmaz rakamlar telaffuz ettiler
12:24 Uzman isim Türkiye’de işsizliği düşürecek formül verdi Uzman isim Türkiye'de işsizliği düşürecek formül verdi
12:21 Torreira’yı küplere bindiren ayrılık sorusu Torreira'yı küplere bindiren ayrılık sorusu
11:51 Tayvan meclisinde sandalyeler havada uçuştu Tayvan meclisinde sandalyeler havada uçuştu
11:41 Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde
11:27 Colani çok konuşulan fotoğrafı kendini savundu Colani çok konuşulan fotoğrafı kendini savundu
11:13 Suriye’de PKKYPG’yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor Suriye'de PKK/YPG'yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor
11:12 Memurlar 2025’te ne kadar maaş alacak İşte ilk tahminler Memurlar 2025'te ne kadar maaş alacak? İşte ilk tahminler
11:06 Fenerbahçe’nin puan kaybettiğini gören Icardi yine rahat durmadı Fenerbahçe'nin puan kaybettiğini gören Icardi yine rahat durmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 19:19:39. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da Alacak Verecek Kavgası: 1 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.