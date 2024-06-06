Konya'da Alkollü Sürücü Polis Ekiplerine Yakalandı - Son Dakika
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Konya'da Alkollü Sürücü Polis Ekiplerine Yakalandı

Konya'da alkollü olarak direksiyona geçen sürücü, denetim yapan polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücü, ehliyetini yeni aldığını iddia ederek tepki gösterdi. Alkollü sürücünün yanındaki arkadaşının araç yanında uyuması dikkat çekti. Sürücüye yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullanmaktan ceza kesildi ve ehliyetine el konuldu.

06.06.2024 23:13
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Konya'da alkollü olarak direksiyona geçen sürücü, denetim yapan polis ekiplerine yakalandı. Alkollü sürücü, "Ehliyetimi 1 hafta önce almıştım" diye bağırıp cüzdanını yere attı. Sürücünün yanındaki alkollü arkadaşının araç yanında uyuması dikkat çekti.

Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şubesi ekipleri yaptığı denetimlerde şüphe üzerine 42 RE 130 plakalı otomobili durdurdu. Trafik polisleri belge kontrolü yaptığı sürücü M.F.'yi alkol muayenesinden geçirdi. Alkolmetreye üfleyen sürücü M.F.'nin 1.58 promil alkollü olduğu tespit edildi.

"Ehliyetimi 1 hafta önce almıştım" feryadı

Yapılan test sonrası ehliyetine el konulacağını öğrenen sürücü M.F., "Ehliyet gitti. 1 hafta önce almıştım ehliyetimi" diyerek bağırarak edip cüzdanını yere attı. M.F. daha sonra aracı teslim alması için bir arkadaşını aradı. M.F. beklemesine rağmen arkadaşı gelmeyince amcasının oğlunu aradı ve aracı amcasının oğlu aldı. Sürücü ile polis arasında diyaloglar yaşanırken, sürücünün yanındaki alkollü arkadaşının araç yanında uyuması dikkat çekti.

Alkollü sürücüye yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 lira para cezası kesilirken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Alkollü sürücü M.F.'nin ehliyetine yine alkollü araç kullanmaktan 2 ay el konulduğu ve ehliyetini yakın zamanda geri aldığı öğrenildi. Araç, sürücünün yakınına teslim edildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Konya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Alkollü Sürücü Polis Ekiplerine Yakalandı - Son Dakika

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