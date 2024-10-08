Konya\'da Alkollü Tır Dehşeti: 2 Ölü, 2 Yaralı

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Konya'da alkollü tır sürücü dehşet saçtı: 2 ölü, 2 yaralı

KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde alkollü olduğu belirtilen sürücünün kullandığı tırın karıştığı iki ayrı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İlk kaza, akşam saatlerinde Ereğli- Karaman Kara yolu üzeri Melicek Mahallesi kavşağında, ikinci kaza Karaman çevre yolu üzeri Fidanlık kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaman'dan Ereğli Şeker Fabrikasına pancar taşıyan M.Ç. idaresindeki 42 ESK 11 plakalı Mercedes marka tır, Yüksel Altınöz'ün kullandığı 42 ALA 343 plakalı motosiklete çarparak yoluna devam etti. Kazada, motosiklet sürücüsü Altınöz ve motosiklette yolcu olan Hasan Can çarpmanın şiddetiyle olay yerinde hayatını kaybetti. Şeker fabrikasına pancar taşıyan tır Karaman çevre yolu üzerinde tehlikeli bir şekilde yoluna devam ederken, Fidanlık kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen S.C.T. yönetimindeki 42 ALU 809 plaka Ford marka hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada, S.C.T. ve araçta yolcu olarak bulunan M.C.T. yaralandı. Yoluna devam eden tır şeker fabrikasına doğru giderken, Karayolları kavşağı adliye binası önünde bir başka araca daha çarptı. Karayolları kavşağındaki kazanın ardından polis ekipleri tarafından durdurulan tır sürücüsü gözaltına alınırken, 3.37 promil alkollü çıktığı öğrenildi. Tırın çarptığı motosiklette hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni olay yerinde yapılan inceleme sonrası Ereğli Devler Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralanan 2 kişi de aynı hastanede tedavi altın alındı.

Kazalarla ilgili tahkikat devam ediyor.