Konya'da araçta bekleyip silahla vurdular: Sokaktaki silahlı pusu kamerada - Son Dakika
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Konya'da araçta bekleyip silahla vurdular: Sokaktaki silahlı pusu kamerada

Konya\'da araçta bekleyip silahla vurdular: Sokaktaki silahlı pusu kamerada

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir kişinin evinin önünde kendisini araç içerisinde bekleyen husumetlisi tarafından av tüfeğiyle vurulduğu anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay sonrası kaçan şüpheli ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

11.02.2024 19:57  Güncelleme: 20:00
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Konya'da araçta bekleyip silahla vurdular: Sokaktaki silahlı pusu kamerada

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir kişinin evinin önünde kendisini araç içerisinde bekleyen husumetlisi tarafından av tüfeğiyle vurulduğu anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Seydişehir ilçesi Seyit Ali Mahallesi Çeşmeli Meydanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasının kullandığı otomobille evininin önüne gelen Harun K., aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Sefer Ö. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, babasının kullandığı otomobille evinin önünde inen Harun K.'ya, sokakta bekleyen araçtan inen Sefer Ö. tarafından av tüfeğiyle ateş edildi. Kendisine açılan ilk ateş sonrası Harun K., yola atlayarak kendisini korumaya çalışırken, şüpheli Sefer Ö. ise tüfeğini art arda ateşledi. Bu sırada aracından inen Harun K.'nın babasının da bagajdan çıkardığı tüfekle şüpheli Sefer Ö.'ye ateş etmek istediği ancak koşarken ayağının takılması sonucu başarılı olamayarak yere düştüğü görülüyor. Bunun üzerine silahlı saldırgan arkadaşının kullandığı otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Görüntülerin devamında, yaralanan Harun K.'nın otomobile binerek babası tarafından hastaneye götürüldüğü yer aldı.

Silahlı saldırı sonrası kaçan şüpheli Harun K. da, polisin yaptığı çalışma sonrası yakalayarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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