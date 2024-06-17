Konya'da Asma Yaprağı Toplarken Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Konya'nın Kulu ilçesinde asma yaprağı toplarken dengesini kaybederek merdivenden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Kulu'ya bağlı Yaraşlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merdivene çıkarak evinin bahçesinde bulunan asmadan yaprak toplayan Şiho Yıldız (70) dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olayı gören yakınlarının bildirmesi üzerine adrese sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı Yıldız, ambulansla kaldırıldığı Kulu Bölge Devlet Hastanesinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma tarafından olay yerinde inceleme yapılırken, tahkikat başlatıldı. - KONYA