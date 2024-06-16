Konya'da ATV Motor Kazası: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Konya'da ATV Motor Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen ATV motor kazasında sürücü ve yolcu yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekipleri ve polis olay yerine sevk edildi. Yaralılar, Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

16.06.2024 10:51
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Konya'nın Kulu ilçesinde ATV motor sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kulu ilçesi Karşıyaka Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşlarındaki A.N.B. idaresindeki ATV motoru, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan tek katlı bir kerpiç evin duvarına çarptı. Kazada sürücü A.N.B. ve arkada oturan yolcu H.M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Konya'da ATV Motor Kazası: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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