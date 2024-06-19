Konya'da Bahçedeki Ocağın Alevleri Yangına Neden Oldu

3.Sayfa

Konya'nın Karapınar ilçesinde bahçedeki ocaktan otlara sıçrayan alevler, yangına neden olurken itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Meteoroloji Caddesi üzerinde bahçeli bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, C.K.'ye ait evin bahçesindeki ocakta kurban yemeği hazırlanırken ateş bir anda otlara sıçradı. Kısa sürede otlar yanmaya başlarken ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesinin ardından yangın eve sıçramadan söndürüldü. - KONYA