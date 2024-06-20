Konya'da buğday ekili tarlada çıkan yangında 15 dekar alan zarar gördü

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Konya'nın Karapınar ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangında 15 dekar ekili alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Akören Mahallesinde kuşların yüksek gerilim hattına dokunması sonucu çıkan yangın, buğday ekili tarlaya sıçradı. İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada yükselen dumanı fark eden mahalle sakinleri ve arazide çalışanlar traktör ve iş makineleriyle buğday tarlasını saran alevlerin önünü kesmeye ve çevre arazilere sıçramasını engellemeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında, 15 dekar buğday ekili alan ve çok sayıda sulama borusu da yandı.

Yangın ile ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA