Konya'da çalışmadığı belirtilen otomobil tramvay seferlerini durdurdu, çekildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konya'da çalışmadığı belirtilen otomobil tramvay seferlerini durdurdu, çekildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya\'da çalışmadığı belirtilen otomobil tramvay seferlerini durdurdu, çekildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Selçuklu ilçesinde sabah iki aracın çarpışması sonucu tramvay yoluna giren otomobil, kendini kilitleyerek çalışmadığı belirtilince tramvay seferleri bir süre durdu. Otomobil, ahtapot çekiciyle kaldırıldıktan sonra tramvay seferleri ve trafik normale döndü.

Konya'da kaza sonrası tramvay hattına giren ve kendini kilitleyerek çalışmadığı belirtilen otomobil, tramvay seferlerinin bir süre durmasına neden oldu.

Kaza, sabah saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Nalçacı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi alınmayan 42 BHA 014 plakalı Mercedes marka otomobil ile 42 BM 330 plakalı ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tramvay yoluna giren otomobilin kendini kilitleyerek çalışmadığı belirtildi. Kazayla birlikte tramvay seferleri de durdu. İhbar üzerine kaza mahalline trafik ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri tedbir alırken, kaza yerine aracın kaldırılması için çekici istendi. Vatandaşlar ve trafik polisleri otomobili gelen çekiciye doğru itmeye çalıştı ancak araç hareket ettirilemedi. Bunun üzerine otomobili havaya kaldırarak çekicinin üstüne almak için ahtapot çekici olarak bilinen çekiciden çağırıldı. Otomobil, gelen çekici ile havaya kaldırılarak aracın üstüne alınıp kaza mahallinden kaldırıldı. Otomobilin çekilmesinin ardından tramvay seferleri ve trafik normale döndü.

Kaynak: İHA
Selçuklu3. SayfaGüncelUlaşımTrafikKonyaKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uygulama noktasında silahlı saldırı 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı Uygulama noktasında silahlı saldırı! 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı
20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş 20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
Esenyurt Belediyesi’ne operasyon 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe de ünlü oyuncudan Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe de ünlü oyuncudan
Soner Olgun entübe edildi Soner Olgun entübe edildi
AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor?
13:18
Esenyurt’ta bir lisede bıçaklı kavga Ekipler olay yerine sevk edildi
Esenyurt'ta bir lisede bıçaklı kavga! Ekipler olay yerine sevk edildi
12:40
66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu’nun son hali
66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu'nun son hali
12:38
Cemil Tugay’dan ilk sözler Salondakilere 40 yıllık AK Partili gibi hitap etti
Cemil Tugay'dan ilk sözler! Salondakilere 40 yıllık AK Partili gibi hitap etti
12:25
İzmir AK Parti’ye geçti Cemil Tugay’a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
İzmir AK Parti'ye geçti! Cemil Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
12:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fon vurgunuyla ilgili sözleri salonu ayağa kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fon vurgunuyla ilgili sözleri salonu ayağa kaldırdı
11:55
Yozgat’ta 60 liradan satılan üzerlikten tütsü yapan Karaca, Un Pazarı esnafını tütsüledi
Yozgat'ta 60 liradan satılan üzerlikten tütsü yapan Karaca, Un Pazarı esnafını tütsüledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 13:25:42. #.0.3#
SON DAKİKA: Konya'da çalışmadığı belirtilen otomobil tramvay seferlerini durdurdu, çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei