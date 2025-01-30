Konya'da Çöken Bina: Müteahhit Gözaltında - Son Dakika
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Konya'da Çöken Bina: Müteahhit Gözaltında

Konya\'da Çöken Bina: Müteahhit Gözaltında

Konya'da çöken binanın müteahhidi gözaltına alındı, 2 kişi hayatını kaybetti.

30.01.2025 11:46
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Konya'da çöken bina soruşturmasında, 1992 yılında yapılan binanın müteahhidi gözaltına alındı.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi üzerinde geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde 4 katlı Taşoluk Apartmanı çöktü. Enkazda kalan 5 kişiden 3'ü ekipler tarafından kurtarılırken, 2 kişi hayatını kaybetti. Binanın çökmesi ile ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma çerçevesinde binayı inşa eden 55 yaşındaki müteahhit Adnan T. gözaltına alındı. Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Adnan T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Çöken Bina: Müteahhit Gözaltında - Son Dakika

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