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Konya'da Denetimlerde Bıçak ve Kesici Aletler Ele Geçirildi, 135 Bin 975 TL Ceza Uygulandı - Son Dakika
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Konya'da Denetimlerde Bıçak ve Kesici Aletler Ele Geçirildi, 135 Bin 975 TL Ceza Uygulandı

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde bıçak, kesici ve delici aletler ele geçirildi. Son 1 ay içerisinde yapılan aramalarda 105 adet delici ve kesici alet bulunurken, şahıslara toplamda 135 bin 975 lira ceza uygulandı.

Konya\'da Denetimlerde Bıçak ve Kesici Aletler Ele Geçirildi, 135 Bin 975 TL Ceza Uygulandı
30.12.2023 - 12:09,
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Konya'da polis ekiplerinin denetimlerinde bıçak, kesici ve delici aletler ele geçirilirken, şahıslara 135 bin 975 lira ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde huzur ve güvenliği sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle gençler arasında özenti haline dönüşerek taşınan ve toplum içerisinde korku, paniğe neden olan bıçak, kesici ve delici aletlerle ilgili ekipler, denetimler gerçekleştiriyor. Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu çerçevede park ve meydanlarda, okul çevrelerinde, pazar yerlerinde suçların önlenmesine yönelik çalışmalar yaptı. Son 1 ay içerisinde yapılan denetimlerde, şahısların üzerinde ve araçlarda yapılan aramalarda 105 adet delici ve kesici alet (bıçak, muşta vb.) ele geçirildi. Şahıslara toplamda 135 bin 975 lira idari işlem uygulandı. - KONYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Denetimlerde Bıçak ve Kesici Aletler Ele Geçirildi, 135 Bin 975 TL Ceza Uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da Denetimlerde Bıçak ve Kesici Aletler Ele Geçirildi, 135 Bin 975 TL Ceza Uygulandı - Son Dakika
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