Konya\'da Doğalgaz Patlaması

Konya'da apartmanda meydana gelen doğalgaz patlamasının sebebinin dairede bulunan ve eşinden ayrı yaşayan şahsın boruyu kesmesiyle oluşan gaz sızıntısı olduğu iddia edildi.

Olay, saat 01.40 sıralarında merkez Karatay ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı apartmanda Osman Ç.'nin (31) oturduğu 3. kattaki dairede patlama meydana geldi. Doğalgazdan kaynaklandığı değerlendirilen şiddetli patlamanın ardından yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan 13 kişi ise ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Patlamanın sebebi kesilen doğalgaz borusundan sızan gaz çıktı

Ekiplerin ilk incelemelerinde patlamanın eşinden ayrı yaşayan Osman Ç.'nin oturduğu dairede kesilen borudan sızan doğalgazdan kaynaklı olduğu tespit edildi. Eşine olaydan önce 'Gelmezsen evi de yakacağım. Kendimi de yakacağım' diye mesaj attığı iddia edilen Osman Ç.'nin, daha önce de ilaç içip intihar girişiminde bulunduğu belirtildi. Apartman sakinleri ile kuş beslemeden dolayı sık sık kavga da ettiği öğrenilen Osman Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği, diğer yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. - KONYA