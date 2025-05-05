Konya'da Doğalgaz Patlaması - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Konya'da Doğalgaz Patlaması

Konya\'da Doğalgaz Patlaması

Konya'daki patlama, kesilen doğalgaz borusundan sızan gaz nedeniyle gerçekleşti, 13 yaralı.

05.05.2025 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da apartmanda meydana gelen doğalgaz patlamasının sebebinin dairede bulunan ve eşinden ayrı yaşayan şahsın boruyu kesmesiyle oluşan gaz sızıntısı olduğu iddia edildi.

Olay, saat 01.40 sıralarında merkez Karatay ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı apartmanda Osman Ç.'nin (31) oturduğu 3. kattaki dairede patlama meydana geldi. Doğalgazdan kaynaklandığı değerlendirilen şiddetli patlamanın ardından yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan 13 kişi ise ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Patlamanın sebebi kesilen doğalgaz borusundan sızan gaz çıktı

Ekiplerin ilk incelemelerinde patlamanın eşinden ayrı yaşayan Osman Ç.'nin oturduğu dairede kesilen borudan sızan doğalgazdan kaynaklı olduğu tespit edildi. Eşine olaydan önce 'Gelmezsen evi de yakacağım. Kendimi de yakacağım' diye mesaj attığı iddia edilen Osman Ç.'nin, daha önce de ilaç içip intihar girişiminde bulunduğu belirtildi. Apartman sakinleri ile kuş beslemeden dolayı sık sık kavga da ettiği öğrenilen Osman Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği, diğer yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Karatay, 3-sayfa, Yaşam, konya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Doğalgaz Patlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tunç: Özel’e saldıran şahıs eski mevzuata göre tahliye edildi Bakan Tunç: Özel'e saldıran şahıs eski mevzuata göre tahliye edildi
Fenerbahçe ve Fomget arasında inanılmaz son Şampiyon belli oldu Fenerbahçe ve Fomget arasında inanılmaz son! Şampiyon belli oldu
Özgür Özel’e yumruk atan saldırganın katlettiği oğlunun mezarındaki sözler dikkat çekti Özgür Özel'e yumruk atan saldırganın katlettiği oğlunun mezarındaki sözler dikkat çekti
Sırrı Süreyya Önder’in annesi tabuta sarılıp ağıt yaktı Sırrı Süreyya Önder'in annesi tabuta sarılıp ağıt yaktı
Sırrı Süreyya Önder’e veda Son yolculuğuna uğurlandı Sırrı Süreyya Önder'e veda! Son yolculuğuna uğurlandı
Özel’e saldırı MHP lideri Bahçeli: Her anlamda düşündürücü ve ürperticidir Özel'e saldırı! MHP lideri Bahçeli: Her anlamda düşündürücü ve ürperticidir
Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti
Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor
Arda Güler’in attığı golde Mbappe’nin yüzü düştü Arda Güler'in attığı golde Mbappe'nin yüzü düştü
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Özgür Özel’e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez Dışişleri Bakanı Fidan'dan Özgür Özel'e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez
İstanbul Boğazı’nda inanılmaz görüntüler Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı İstanbul Boğazı'nda inanılmaz görüntüler! Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 13:19:26. #7.12#
SON DAKİKA: Konya'da Doğalgaz Patlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.