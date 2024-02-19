Konya'da Dolandırıcılık ve Tefecilik Şebekesine Operasyon: 7 Tutuklama - Son Dakika
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Konya'da Dolandırıcılık ve Tefecilik Şebekesine Operasyon: 7 Tutuklama

Konya\'da Dolandırıcılık ve Tefecilik Şebekesine Operasyon: 7 Tutuklama

Konya'nın Ereğli ilçesinde dolandırıcılık, tefecilik ve tehdit gibi suçlara karıştığı tespit edilen 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

19.02.2024 11:09
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Konya'nın Ereğli ilçesinde dolandırıcılık, tefecilik ve tehdit gibi suçlara karıştığı tespit edilen 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ereğli ilçesinde 'nitelikli yağma, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, tefecilik, kasten yaralama, tehdit' olaylarına karıştığı tespit edilen 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Suç örgütü üyelerine yönelik belirlenen adreslere özel harekat polislerinde katıldığı eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında, örgüt lideri B.Ş.'nin de aralarında bulunduğu toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, dosya dahilinde aranan 4 şüphelinin ise farklı suçlardan tutuklu olduğu tespit edilirken suç örgütü suçlarından haklarında dosyada işlem yapıldığı öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Dolandırıcılık ve Tefecilik Şebekesine Operasyon: 7 Tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da Dolandırıcılık ve Tefecilik Şebekesine Operasyon: 7 Tutuklama - Son Dakika
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