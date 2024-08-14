Konya'da drenaj çalışması sırasında kamyon çukura düştü - Son Dakika
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Konya'da drenaj çalışması sırasında kamyon çukura düştü

Konya\'da drenaj çalışması sırasında kamyon çukura düştü

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından yapılan drenaj çalışmaları sırasında yolun çökmesiyle belediyeye ait kamyon çukura düşüp yan yattı. Olayda kimse yaralanmazken, kamyonda hasar oluştu.

14.08.2024 17:27  Güncelleme: 17:28
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Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından yapılan drenaj çalışmaları sırasında yolun çökmesiyle belediyeye ait kamyon çukura düşüp yan yattı.

Olay, Kileci Mahallesi Bayrak Sokak üzerindeki Akşehir Belediyesi ana hizmet binası önünde yapılan çalışma sırasında meydana geldi. İş makineleri ile yapılan drenaj çalışması sırasında yaşanan olayda 42 D 5753 plakalı damperli kamyon, yolun göçmesi sonucu çukura düşerek yan yattı. Olayda kimse yaralanmazken, kamyonda hasar oluştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da drenaj çalışması sırasında kamyon çukura düştü - Son Dakika

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