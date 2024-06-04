Konya'da elektrik bisikleti ile otomobil çarpışması: 1 yaralı

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Konya'nın Kulu ilçesinde elektrik bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.B. idaresindeki 42 K 5262 plakalı otomobil ile H.S.'nin kullandığı elektrikli bisiklet kavşakta çarpıştı. Kazada, otomobilin kaputuna ve ön camına başını çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı H.S. ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA