Konya'da eylem hazırlığındayken yakalanan kadın teröriste 7 yıl 6 ay hapis cezası
KONYA - Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır ve Konya İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda, geçtiğimiz yıl Konya'da yakalanarak tutuklanan PKK/KCK terör örgüt mensubu teröristin cezası belli oldu. Mahkeme, iyi hal indirimi uyguladığı zanlıyı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl Şubat ayında Konya ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler ve Emniyet İstihbarat Başkanlığı, PKK/KCK terör örgütü üyesi 1 kadın teröristin eylem hazırlığında olduğunu belirledi. Yapılan çalışma sonrası PKK/KCK terör örgütü içerisinde İran'da sözde özel kuvvet olarak faaliyet gösterdiği ve 2022 yılı içerisinde sansasyonel eylem yapmak amacıyla Türkiye'ye geldiği şeklinde bilgiler bulunan 'Xweza Lilaw' kod adlı Gülda Bebek isimli örgüt mensubunun Konya'nın Meram ilçesinde bir ikamette gizlendiği ve örgüt üst yönetiminden eylem için talimat beklediği tespit edildi. Ekipler, yaptıkları takip sonrası teröristin kaldığı eve baskın düzenleyerek örgüt üyesi Gülda Bebek'i yakalayarak gözaltına aldı. Örgüt mensubunun saklandığı adreste yapılan aramada; 1 adet 9 mm tabanca ve bu tabancaya ait 2 adet şarjör, 31 adet şarjöre basılı vaziyette fişek, bomba yapımında kullanıldığı bilinen 1 adet lehim makinası, 1 adet ampermetre, 1 adet mini elektrik motoru ve motora bağlı elektrik devreleri, 3 adet küçük tüp başlığı, 2 adet küçük ampul ve muhtelif sayıda pil bloğu ele geçirildi. Örgüt üyesi Gülda Bebek, geçtiğimiz yıl Şubat ayında tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Teröriste 7 yıl 6 ay hapis cezası
Polislere yönelik mutfak tüpüyle saldırı planladığını itiraf eden Gülda Bebek hakkında, 33 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan zanlı Gülda Bebek mahkemede, "Eylemi yapmaktan kendi isteğimle vazgeçmiştim" dedi. Mahkeme, iyi hal indirimi uyguladığı teröristi 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Konya'da eylem hazırlığındayken yakalanan kadın teröriste 7 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
Sultangazi'de yer altı doğalgaz hattında meydana gelen patlamada yaralanan olmazken, bir binanın balkonu hasar aldı. Patlama sonucunda doğalgaz kapatılırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.
Düzce'de kent merkezinde millet bahçesinin yakınlarında S.U. ile ismi öğrenilemeyen kadın arasında çıkan tartışma sonucunda S.U. silahla kasık bölgesinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı S.U, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Şüpheli kadın ise gözaltına alındı.
Iğdır'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Tuzluca ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı iddiasıyla bir evde yapılan aramada 1012 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde evine su taşırken husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan bir genç yaralandı. Olayda sol omuz ve sol bacağına kurşun isabet eden genç, hastaneye kaldırıldı. Zanlı ise jandarma tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
Samsun'un Terme ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, O.Y. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundu. Operasyonda 368 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen kazada, traktör tarlaya gübre atmaya giderken devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde engelli bir şahıs, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi ve cenazesi morga kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan biri yabancı uyruklu iki şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda, uyuşturucu madde, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, mermiler ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen para ele geçirildi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde, Park Mahallesi'nde husumetli iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bıçakla yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaya karışan şüpheli polis tarafından yakalanarak tutuklandı.
Antakya ilçesinde park halindeki bir minibüs alevlere teslim oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Muş'ta park halinde bulunan bir otomobilde meydana gelen patlama sonucunda araç kullanılamaz hale gelirken, sürücü yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemede araçta 2 çakmak gazı bulunurken, patlamanın sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?