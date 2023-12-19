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Konya'da FETÖ operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Konya'da FETÖ operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı

Konya merkezli 3 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün güncel yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı. Firarı olan 3 şüpheli hakkında ise arama, el koyma ve yakalama çalışmaları sürüyor.

Konya\'da FETÖ operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı
19.12.2023 - 13:55,  Güncelleme: 13:56
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Konya merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü'nün güncel yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar sürüyor. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü adına faaliyet gösterdikleri tespit edilen 17 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı Konya merkezli Mersin, Karaman ve Kocaeli'nde eş zamanlı yapılan operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Firarı olan 3 şüpheli hakkında ise arama, el koyma ve yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. - KONYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da FETÖ operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da FETÖ operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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