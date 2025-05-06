Konya'da Gaz Patlaması: Evsiz Kalan Aileler Eşyalarını Kurtarmaya Çalışıyor

Dairesinde patlattığı doğalgaz onlarca kişiyi evsiz bıraktı

Konya'da doğalgaz patlamasında yaralanan ve tedavisi tamamlanan vatandaşlar, eşyalarını kurtarma telaşına düştü

KONYA - Konya'da bir kişi tarafından doğalgaz borusunun kesilmesi ile yaşanan patlamada mağdur olan aileler eşyalarını apartmandan çıkarma telaşına düştü.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesi üzerinde bulunan 17 dairenin bulunduğu ve 71 kişinin ikamet ettiği İkram Apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı apartmanda Osman Ç.'nin oturduğu 3. kattaki dairede doğalgaz borusunun kesilmesinden kaynaklanan patlama yaşandı. Patlamanın ardından yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Patlamada İkram Apartmanında 17 daire, site içerisinde bulunan Cennet Apartmanında 6 daire ve İkram Apartmanın karşısında bulunan Menzil Apartmanında 8 daire zarar görürken, otoparkta bulunan 16 araç da hasar aldı. Patlamanın yaşandığı dairenin tavanının ise patlama sırasındaki basıncın etkisi ile tavanın bombelendiği görüldü.

Hastanede tedavisi tamamlanan apartman sakinleri eşyalarının telaşına düştü

Yaşanan olayda 13 kişi yaralanırken hastanede tedavileri tamamlanan vatandaşlar, patlamanın yaşandığı apartmana gelerek kalan eşyalarını kurtarma telaşına düştü. Vatandaşların bazıları yeni kiraladıkları evde yaşamlarını sürdürmeye çalışacaklarını belirtirken, bazılarının yakınlarının yanına yerleşeceklerini söyledi. Yan apartmanlarda yaşayanlar ise dairelerinin hasar alan kısımlarını tadilata başladı. İkram Apartmanında eşyaları bulunan vatandaşlar, evdeki hasar durumu taşımaya engel teşkil etmiyorsa polis eşliğinde eşyalarını çıkarıyor.