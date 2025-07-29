Konya\'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın

Konya'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde, 10592. Sokak'ta bulunan özel bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, işçilerin geri dönüştürülecek malzemeleri ayırma işlemi yaptığı sırada, teneke malzemelerin birbirine sürtünmesi sonucu kıvılcım oluştu. Havanın aşırı sıcak olmasının etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Fabrikada maddi hasar meydana gelirken yangının ardından soğutma çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA