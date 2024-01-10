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Konya'da Güneş Enerjisi Çalışması Sırasında Kaza: Bir Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Konya'da Güneş Enerjisi Çalışması Sırasında Kaza: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde güneş enerjisinin antifrizini değiştirmek isteyen bir kişi, çatıda dengesini kaybederek park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olay sonucunda kişi ağır yaralanırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya\'da Güneş Enerjisi Çalışması Sırasında Kaza: Bir Kişi Ağır Yaralandı
10.01.2024 - 11:53,  Güncelleme: 12:19
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde güneş enerjisinin antifrizini değiştirmek isteyen bir kişi, 3 katlı binanın çatısından park halindeki otomobilin üzerine düşerek ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Hacıseyitali Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı evin çatısında bulunan güneş enerjisinin antifrizini değiştirmek için çatıya çıkan Mustafa U. dengesini kaybederek cadde üzerinde belediyeye ait park halindeki otomobilin üzerine düştükten sonra yola savruldu. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mustafa U., sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası park halindeki otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Konya'da Güneş Enerjisi Çalışması Sırasında Kaza: Bir Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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