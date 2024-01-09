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Konya'da Hatalı Park Yapan Sürücülere İdari İşlem - Son Dakika
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Konya'da Hatalı Park Yapan Sürücülere İdari İşlem

Konya'da trafikte huzur ve güvenliği tehlikeye atan sürücüler tarafından hatalı park edilen 466 araca idari işlem yapılırken, 102 araç ise otoparka çekildi. Konya Emniyet Müdürlüğü, trafik ihlallerini önlemek adına dubalama çalışması yaparak park ihlallerinin önüne geçiyor.

Konya\'da Hatalı Park Yapan Sürücülere İdari İşlem
09.01.2024 - 12:19,  Güncelleme: 12:21
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Konya'da vatandaşları mağdur ederek trafikte huzur ve güvenliği tehlikeye atan sürücüler tarafından hatalı park edilen 466 araca idari işlem yapılırken, 102 araç ise otoparka çekildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, hatalı park yaparak hem trafiği tehlikeye atan hem de karayollarının kullanımını zorlaştıran araçları yönelik denetim yapıldı. Vatandaşların yoğun olduğu Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi, Konya Lisesi bölgesi, Muzaffer Hamit Sokak ve Hayat Sokak üzerinde bulunan hatalı park ihlalleri ile ilgili denetimlerde 466 araç sahibi ve sürücüsüne park ihlal maddelerinden cezai işlem uygulanırken, 102 araç ise otoparka çekildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü, denetimlerini sürdürmenin yanı sıra trafik ihlallerini önlemek adına Konya Büyükşehir Belediyesi ile iş birliğinde trafik yasağının bulunduğu alanlara dubalama çalışması yaptırarak park ihlallerinin önüne geçiyor. - KONYA

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Konya, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Hatalı Park Yapan Sürücülere İdari İşlem - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da Hatalı Park Yapan Sürücülere İdari İşlem - Son Dakika
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