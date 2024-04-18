Konya'nın Karapınar ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Sazlıpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E. (34) idaresindeki 42 AOD 694 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen A.M. (63) yönetimindeki hafif ticari 06 CKY 243 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan hafif ticari araçtaki yolcu G.K. (60) ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Konya'da iki araç çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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