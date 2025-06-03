Konya\'da İki Yangın: Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Konya'nın Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde bir apartman ile iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İlk yangın, Beyşehir'in Müftü Mahallesindeki 4 katlı bir evin birinci katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, yangın ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen evde yaşayan bir kadın ise sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Mutfaktan çıktığı belirlenen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hüyük ilçesinde de bir un fabrikasına ait 2 katlı ofis binasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, belediye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. - KONYA