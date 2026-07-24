Konya\'da İnşaatta Kule Asansöründen Düşen Usta Hayatını Kaybetti

Konya'da inşaatın dış cephesine kurulan kule yük asansöründen yedinci kattan beton zemine düşen dış cephe kaplama ustası hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Yeditepe Caddesi üzerindeki inşaat halindeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre, dış cephe kaplama ustası Abdülkadir Altıkat, 9 katlı inşaatın yedinci katına çıkarken kullandığı kule yük asansöründe elektrik akımına kapılarak beton zemine düştü. İnşaatta çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Abdülkadir Altıkat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Altıkat'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.