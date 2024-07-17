Konya'da internet dolandırıcılarına operasyon: 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da internet dolandırıcılarına operasyon: 8 şüpheli tutuklandı

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, internet dolandırıcılarına yönelik 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda para, para sayma makinesi ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin hesap hareketleri incelendiğinde, mağdurlardan elde edilen 8 milyon 143 bin 200 lira para girişi olduğu tespit edildi.

17.07.2024 10:08
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Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince internet dolandırıcılarına yönelik 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından sanal bahis ile kişileri zengin edecekleri yalanıyla kandırarak dolandıran şüphelilerin peşine düştü. 2 ay süren çalışmalar sonrası Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Eskişehir ve Kahramanmaraş olmak üzere 6 ilde toplam 9 şüpheli şahsı yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda para sayma makinesi, bir miktar nakit para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Siber ekipleri tarafından şüpheli şahısların hesap hareketleri incelendiğinde, mağdurlardan elde edilen 8 milyon 143 bin 200 lira para girişinin olduğu, hesaplarından ise 8 milyon 092 bin 978 lira paranın kripto borsa şirketlerinde bulunan hesaplara gönderildiği tespit edildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar burada çıkartıldıkları mahkemece şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest kalırken 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da internet dolandırıcılarına operasyon: 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da internet dolandırıcılarına operasyon: 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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