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Konya'da kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Konya'da kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, arka ışıkları yanmayan bir kamyonun kasasına arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazada kamyon sürücüsü olay yerinden kaçarken, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri kaçan kamyon sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

Konya\'da kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
18.12.2023 - 10:38,
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Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Katır Tepesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Kulu istikametine seyir halinde olan A.Ö. (56) idaresindeki 58 DN 164 plakalı otomobil, arka ışıklarının yanmadığı iddia edilen plakası alınamayan kamyonun kasasına arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken kamyon olay yerinden kaçtı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kazaya karıştıktan sonra kaçan kamyon sürücüsünün bulunması yönünde çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA
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