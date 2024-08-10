Konya\'da kamyonet ile tır çarpıştı: 2 yaralı

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Konya'nın Akşehir ilçesi kamyonet ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-300 Karayolu Akşehir Bölge Trafik Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunak'tan Akşehir istikametine seyir halinde olan Y.K. idaresindeki 34 KS 6725 plakalı kamyonet ile H.Z. idaresindeki 66 ACH 047 plakalı tır kavşaktaki trafik ışıklarında çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada tır sürücüsü H.Z. ve kamyonet sürücüsü Y.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan kamyonet sürücüsünün yapılan müdahanin ardından Konya'ya sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA