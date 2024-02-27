Konya'da Karavanlı Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
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Konya'da Karavanlı Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Yaralı

Konya\'da Karavanlı Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde, arkasında karavan bağlı bulunan bir otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

27.02.2024 11:45
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Konya'nın Karapınar ilçesinde arkasında karavan bağlı bulunan otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçtikten sonra şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Karapınar-Konya karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İngiltere'de yaşayan gurbetçi Onur E. idaresindeki arkasında karavan bağlı PE58CPF plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçtikten sonra şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgi soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Konya'da Karavanlı Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
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