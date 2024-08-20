Konya'da Kaybolan 130 Küçükbaş Hayvan Sahiplerine Teslim Edildi - Son Dakika
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Konya'da Kaybolan 130 Küçükbaş Hayvan Sahiplerine Teslim Edildi

Konya\'da Kaybolan 130 Küçükbaş Hayvan Sahiplerine Teslim Edildi

Konya'nın Derbent ve Ereğli ilçelerinde kaybolan 130 küçükbaş hayvan jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi.

20.08.2024 16:00
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Konya'nın Derbent ve Ereğli ilçesinde kayıp olan 130 küçükbaş hayvan jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Derbent ilçesi Arapözü Mahallesi'nde oturan M.U., küçükbaş hayvanlarını otlatmak için meraya götürdü. Sabahleyin küçükbaş hayvanlarıyla birlikte evine dönen M.U., sürüdeki yaklaşık 100 koyunun eksik olduğunu fark ederek durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, koyunların dağlık arazide başıboş halde dolaşırken buldu. Bulunan koyunlar daha sonra sahibine teslim edildi.

Ereğli ilçesi Aziziye Mahallesi'nde de H.K. isimli vatandaş 30 adet küçükbaş hayvanın kaybolduğunu jandarmaya bildirdi. Kayıp hayvanların bulunması için ekipler, bölgede dron destekli arama yaptı. Yapılan aramalar sonucunda 30 adet küçükbaş hayvan kayboldukları yerden 3 kilometre uzaklıkta bulunarak sahibine teslim edildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Kaybolan 130 Küçükbaş Hayvan Sahiplerine Teslim Edildi - Son Dakika

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