Konya'da Kaza: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Konya'da Kaza: 2 Kişi Yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil bariyerlere çarptı ve 2 kişi yaralandı. Kazada, otomobilin LPG tankı da yerinden koparak yolun karşı şeridine fırladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

12.06.2024 23:10
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Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kulu Konya Kara yolunun 13. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu'dan Konya istikametine seyir halinde olan Ö.C. yönetimindeki 42 M 2668 plakalı Fiat marka otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüj bariyerlerine çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, araç sürücüsü Ö.C. ile yolcu olarak bulunan B.T. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada otomobilin LPG tankı yerinden koparak yolun karşı şeridine şarampole fırladı. Kaza yapan aracın kaldırılması sırasında yol trafiğe kapatıldı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Kaza: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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