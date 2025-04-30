Konya\'da Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2 aracın karıştığı kaza anı bir iş yeri kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Müftü Mahallesi Ali Muslu Caddesi'nde seyir halinde olan otomobil ile bir kargo aracı çarpıştı. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmayan kaza sonucu araçlarda hasar oluştu. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazaya karışan araçlar, daha sonra çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. - KONYA